موعد مباراة الهلال والتعاون اليوم في الدوري السعودي

يصطدم، مساء اليوم الأحد، فريق الهلال بنظيره التعاون، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة، في إطار منافسات الجولة الخامسة عشرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 35 نقطة، بعد فوزه في 11 مباراة والتعادل في مباراتين مقابل خسارة واحدة، بينما يحتل التعاون المركز الرابع برصيد 24 نقطة.

وتبدو الفرصة سانحة أمام الهلال لحصد النقاط الثلاث، وتوسيع الفارق مع غريمه التقليدي النصر إلى خمس نقاط؛ بعدما سقط النصر في فخ التعادل السلبي ضد الفتح.

على الجانب الآخر، يسعى التعاون لاستعادة نغمة الانتصارات الغائبة، بعد الخسارة في المواجهتين الماضيتين أمام القادسية والرائد.

لقاء اليوم بين الفريقين رقم 16 بينهما في دوري المحترفين منذ انطلاقته، إذ فاز الهلال 12 مرة مقابل فوز وحيد للتعاون، وحضر التعادل في 3 مباريات، وانتهت آخر مواجهة بين الفريقين بدوري المحترفين، بفوز الهلال بهدف وحيد.

أما أكبر نتيجة في مباريات الفريقين في دوري المحترفين، فكانت فوز الهلال على التعاون 4ـ1 في 2012.

ويعود آخر فوز للتعاون على الهلال إلى يوم الـ15 من فبراير من عام 2016، عندما تغلب عليه بهدف يتيم أحرزه المحترف الكاميروني بول إيفولو من ركلة جزاء، وهو الفوز الوحيد للتعاون على الهلال في دوري المحترفين السعودي.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

وتقام المباراة اليوم الأحد، الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، 17:00 بتوقيت القاهرة.

وتُنقل مباراة الهلال والتعاون على قناتي KSA Sports 1 HD وDawri Plus 1 HD، بصوت مشاري القرني وأحمد النفيسة.