مباراة السعودية وكوريا الشمالية.. “الأخضر” يتطلع لاستعادة مكانته في كأس آسيا 2019

لم يكن خروج السعودية المبكر من كأس العالم مفاجأة كبيرة، لكن جماهيرها تملك سببًا لتوقع الأفضل في كأس آسيا لكرة القدم.

وكانت السعودية في الماضي من القوى الكبيرة في كرة القدم الآسيوية، وبلغت النهائي في ست من سبع نسخ في الفترة من 1984 وحتى 2007 ونالت اللقب ثلاث مرات، من بينها مرتان متتاليتان في 1984 و1988، لكنها أخفقت في عبور دور المجموعات في آخر نسختين.

وقادها المدرب خوان أنطونيو بيتزي في روسيا ورغم الهزيمة 5-صفر في الافتتاح أمام صاحبة الأرض، احتفظ المدرب الأرجنتيني بوظيفته وفازت على مصر في ختام مباريات المجموعة.

ولعبت السعودية خمس مباريات ودية منذ ذلك الحين إذ خسرت 2-صفر أمام البرازيل في الرياض، ولم تخسر في مواجهة أخرى، لكن فوزها الوحيد جاء على حساب جارتها اليمن.

وقال المدافع عمر هوساوي، الأسبوع الماضي: “مستوى المنافسين كان متنوعًا وتأثير ذلك كان إيجابيًا علينا كلاعبين.

“فريقنا يمزج بين اللاعبين الشبان وأصحاب الخبرة وسنعمل سويًا من أجل هدف واحد…”.

وهناك مؤشرات إيجابية حتى بالنسبة لمن لا يؤمنون بذلك تلمح إلى احتمال نجاح السعودية في البطولة التي تنطلق في الخامس من يناير كانون الثاني، وحتى أول فبراير شباط في الإمارات.

وجاء لقب السعودية الثالث والأخير في 1996 عندما استضافت الإمارات البطولة لآخر مرة وبالتأكيد ستصب الأجواء في صالحها.

وبالإضافة إلى ذلك ففوزها الوحيد في ست مباريات في النهائيات منذ الخسارة أمام العراق في نهائي 2007 جاء بسحق كوريا الشمالية 4-1 في ملبورن في 2015.

وسيمنحها هذا ثقة كبيرة عندما تواجه كوريا الشمالية في أولى مبارياتها في المجموعة الخامسة في الثامن من يناير، قبل أن تلعب ضد لبنان ثم قطر.

وسيساعد المدافع هوساوي بخبرته في وضع حجر الأساس، لكن التركيز سيكون على الهجمات المرتدة إذ من المتوقع أن يصنع الجناحان يحيى الشهري وفهد المولد الفرص في الهجوم.

وقاد سلمان الفرج خط وسط السعودية في روسيا ومن المرجح أن يكون مفتاح خطط بيتزي لو تعافى اللاعب البالغ عمره 29 عامًا من إصابة في الفخذ قيدت مشاركته في التدريبات.

ويثق بيتزي في قدرته على قيادة المنتخب السعودي لعبور دور المجموعات لأول مرة في أكثر من عقد بعد توسيع كأس آسيا لتضم 24 منتخبًا في هذه النسخة.

وتحقيق أقل من ذلك سيعني إقالته من جانب الاتحاد السعودي، ويرغب المدرب الذي قاد تشيلي إلى لقب كأس كوبا أمريكا في 2016 في النجاح مع السعودية.

وأبلغ بيتزي موقع الاتحاد السعودي على الإنترنت: “رسالتي للجميع هي الاستمتاع بالبطولة.

“دعونا نتذكر أن كأس آسيا هي بطولة كرة قدم ونستحق المشاركة فيها”.

وأضاف: “نطمح إلى تقديم أداء استثنائي وقمنا بالاستعداد الجيد”.

موعد مباراة السعودية وكوريا الشمالية

وتقام أول مباراة لـ”الأخضر” ضد كوريا الشمالية، يوم الثلاثاء 8 يناير 2019، على استاد مكتوم بن راشد وتنطلق الساعة 8:00 مساءً بتوقيت أبوظبي، السابعة بتوقيت السعودية، السادسة بتوقيت القاهرة، وتذاع على قناتي “beIN SPORTS MAX 1 HD AR”، و”Alkass EXTRA One HD”.