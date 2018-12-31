القنوات الناقلة لمباراة السعودية وكوريا الجنوبية الودية اليوم استعدادًا لكأس آسيا 2019

يخوض المنتخب السعودي، مساء اليوم الاثنين، آخر تجاربه الودية استعدادًا لكأس أمم آسيا 2019، عندما يواجه كوريا الجنوبية على ملعب نادي بني ياس في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وتشارك كل من السعودية وكوريا الجنوبية في البطولة الآسيوية التي تستضيفها الإمارات، في الفترة من الـ5 من يناير وحتى الـ1 من فبراير القادم، مع 22 منتخبًا أخرى تم تقسيمهم جميعًا إلى 6 مجموعات.

وكان المنتخب الأخضر السعودي خاض منذ سبتمبر الماضي ثلاث مباريات دولية ودية، تعادل فيها مع الأردن (1-1) وبوليفيا (2-2)، وفاز على اليمن 1-صفر.

???? | المنتخب الوطني يرتدي الطقم الأخضر أمام كوريا الجنوبية غدًا الاثنين، وتخصيص البوابة رقم "1” لدخول الجماهير السعودية.https://t.co/26iGrsPuWE#معاك_يالأخضر pic.twitter.com/0SLBk64Uje — المنتخب السعودي (@SaudiNT) December 30, 2018

ويسعى المنتخب السعودي للقبه القاري الأول منذ عام 1996 والرابع في تاريخه بعد عامي 1984 و1988 .

ويتواجد المنتخب السعودي على رأس المجموعة الخامسة في كأس آسيا 2019 التي تضم قطر، لبنان وكوريا الشمالية، فيما يقع منتخب كوريا الجنوبية في المجموعة الثالثة مع منتخبات الصين، قيرغيزستان والفلبين، ويُعد أحد أبرز منتخبات القارة الآسيوية، إذ تأهل إلى نهائي النسخة الماضية في أستراليا 2015 قبل الخسارة أمام البلد المضيف.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية، السادسة بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت أبوظبي، وتذاع على قناة KSASPORTS HD1، ويعلق عليها فهد العتيبي.