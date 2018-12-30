تقارير.. نادي الاتحاد السعودي يرصد 15 مليون ريال لشراء عقد محمد الصيعري

أرسل نادي الاتحاد طلبًا شفهيًا مباشرًا لنظيره في الاتفاق، لشراء عقد محمد الصيعري، مهاجم النادي الشرقي المعار إلى الحزم، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ونشرت صحيفة “الرياضية” السعودية تقريرًا أشارت فيه إلى أن إدارة نادي الاتحاد رصدت نحو 15 مليون ريال لشراء عقد اللاعب بشكل نهائي.

وأشارت الصحيفة إلى أن العشاء الذي نظمه خالد الدبل، رئيس نادي الاتفاق، لكبار المسؤولين الاتحاديين، الجمعة في منزله، شهد طلب لؤي ناظر شراء عقد الصيعري، وذلك بحضور حمد الصنيع، نائبه، وأنمار الحائلي، عضو مجلس الإدارة.

ولا تمانع إدارة الاتفاق ببيع العقد، الممتد حتى يونيو 2021، لكنها تنتظر عرضًا رسميًّا من الاتحاد.

ومثّل الصيعري الاتحاد في فئاته السنية كافة، قبل أن يغادر إلى هجر في صيف 2015، ومنه في الصيف التالي إلى الاتفاق، الذي أعاره إلى التعاون، ثم الحزم.