محمد الصيعري مهاجم المنتخب السعودي يطالب بالدعم الجماهيري في كأس آسيا

قال محمد الصيعري مهاجم المنتخب السعودي إن الفريق بحاجة إلى دعم جماهيري كبير خلال مشاركته في كأس آسيا لكرة القدم 2019 التي تنطلق في الإمارات الشهر المقبل.

وستلعب السعودية في المجموعة الخامسة بجانب قطر ولبنان وكوريا الشمالية وستكون مرشحة بقوة للتأهل إلى الدور الثاني.

وأضاف مهاجم الحزم لموقع الاتحاد السعودي على الإنترنت: “الجمهور السعودي لا يحتاج رسالة من أجل مساندة اللاعبين، ننتظر منهم دعمًا ومؤازرة خلال منافسات البطولة”.

وتستضيف الإمارات النسخة المقبلة من كأس آسيا بين الخامس من يناير/ كانون الثاني والأول من فبراير/ شباط المقبلين.

وعن انضمامه إلى صفوف المنتخب السعودي قال الصيعري: “أشعر بسعادة كبيرة لتمثيل المنتخب الوطني، سأحاول التمسك بالفرصة خاصة وأنها جاءت في لحظة استثنائية قبل انطلاق منافسات كأس آسيا وليس لخوض مباريات ودية، مثل هذه البطولات تمنح اللاعبين فرصة الظهور بشكل جيد وأتمنى أن نحظى بمشاركة مميزة على جميع الأصعدة كمنتخب ولاعبين”.

وأشار الصيعري إلى أن مباراة كوريا الجنوبية الودية يوم الإثنين المقبل ستكون خير إعداد للمشاركة في البطولة.

وأضاف بقوله: “سنخوض مباريات البطولة فقط من أجل المنافسة على اللقب، وأتمنى أن نحظى بدعم من الجميع”.

وشاركت السعودية في تسع نسخ سابقة لكأس آسيا وكانت المرة الأولى عام 1984 عندما حققت المفاجأة وأحرزت اللقب ثم حافظت عليه في النسخة التالية عام 1988 في قطر.

وتوج الفريق، الذي شارك في كأس العالم 2018 في روسيا، بلقبه الثالث والأخير في الإمارات عام 1996 وخسر في النهائي عامي 2000 و2007.