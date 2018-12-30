للمرة الثانية.. تعديل موعد مباراة الهلال والاتحاد السكندري في ربع نهائي كأس زايد

كشف الاتحاد العربي لكرة القدم، اليوم الأحد، عن تأجيل موعد مواجهة نادي الهلال السعودي ضد الاتحاد السكندري، في ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال، لتقام يوم السبت 16 فبراير المقبل، بدلًا من الجمعة 8 فبراير موعدها السابق.

وكتب الاتحاد العربي عبر حسابه الرسمي على “تويتر” موقع التواصل الاجتماعي: “بناءً على اتفاق إدارتي ناديي الهلال السعودي والاتحاد السكندري المصري، بتعديل موعد مباراة الذهاب بين الناديين في دور ربع النهائي لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال، فقد تم تعديل موعد المباراة لتقام يوم السبت 16/ 2 / 2019، وذلك بالتنسيق مع الاتحادين السعودي والمصري لكرة القدم”.

بناءً على اتفاق إدارتي ناديي الهلال السعودي والاتحاد السكندري المصري بتعديل موعد مباراة الذهاب بين الناديين في دور ربع النهائي لبطولة #كاس_زايد_للاندية_الابطال ، فقد تم تعديل موعد المباراة لتقام يوم السبت 16 / 2 / 2019، وذلك بالتنسيق مع الاتحادين السعودي والمصري لكرة القدم. — الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) December 30, 2018

وكان الاتحاد العربي قد حدد مباراة الذهاب في السعودية، يوم الجمعة الموافق 8 من شهر فبراير المقبل، على ملعب جامعة الملك سعود، على أن يكون لقاء الإياب في ملعب الإسكندرية، يوم الإثنين الموافق 18 من نفس الشهر.

ثم قرر الاتحاد العربي بعدها تغيير الموعد، بحيث تقام مباراة الذهاب يوم 18 فبراير بدلًا من 8 في الشهر نفسه بالرياض، والإياب أحد يومي 23 و27، بدلًا من 18 فبراير في الإسكندرية، قبل أن يعدل الموعد مجددًا اليوم.

ونشر الموقع الرسمي لنادي الاتحاد موعد المباراتين بعد التعديل، كالتالي:

مباراة الذهاب بمدينة الرياض، يوم السبت 16-2-2019، في تمام الساعة السابعة بتوقيت جمهورية مصر العربية.

مباراة العودة بمدينة الإسكندرية، يوم الإثنين 25-2-2019، في تمام الساعة الخامسة بتوقيت جمهورية مصر العربية.

وتأهل الاتحاد السكندري لربع نهائي البطولة، بعد إقصاء الزمالك من دور الـ16 بركلات الجزاء الترجيحية، بعد التعادل بنتيجة (1-1) في إجمالي مباراتي الذهاب والإياب.

يذكر أن الفائز من تلك المواجهة يتأهل لنصف النهائي، لملاقاة الفائز من مباراة الوصل الإماراتي وأهلي جدة السعودي.