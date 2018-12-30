تقارير.. الفيحاء يقدم طلبًا لنادي الهلال السعودي لضم ريفاس ومختار فلاتة

كشفت تقارير صحفية على أن إدارة نادي الفيحاء السعودي قدمت طلبًا رسميًا لنظيرتها في الهلال، من أجل ضم الثنائي الفنزويلي ريفاس ومختار فلاتة، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأشارت صحيفة “الرياضية”، إلى ان الثنائي أصبحا على رادار الفيحاء، الذي يسعى لتدعيم صفوفه بقوة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكانت الصحيفة قد كشفت يوم السبت أن إدارة الفيصلي تواصلت مع وكيل أعمال ريفاس، لتقديم عرض رسمي للاعب؛ رغبة في الاستفادة من خدماته في الميركاتو الشتوي، ووصلت المفاوضات إلى مرحلة متقدمة.

وينوي الفيحاء تدعيم خط الهجوم في تشكيلة فريقه بفلاته، ليكون بديلًا للمهاجم التشيلي روني فرنانديز.

ويأمل الفيحاء في استعادة مختار فلاته لبريقه السابق عندما سجل 16 هدفًا في آخر مواسمه مع الوحدة، قبل الانتقال للهلال قبل نحو موسم ونصف.

وفشل اللاعب في تثبيت أقدامه في التشكيل الأساسي للهلال منذ انتقاله، وخرج هذا الموسم تمامًا من حسابات المدير الفني للفريق، خورخي جيسوس.