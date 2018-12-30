مباراة التعاون والهلال.. كل ما تريد معرفته عن صراع “الزعيم و”سكري القصيم” في الدوري السعودي

يتابع عشاق الكرة السعودية المواجهة المرتقبة التي تجمع بين فريق الهلال ومضيفه التعاون، مساء اليوم الأحد، في واحدة من أبرز المواجهات بالجولة الخامسة عشرة في بطولة الدوري السعودي.

ويشهد هذا اللقاء صراعًا برتغاليًا خارج الخطوط بين خورخي خيسوس مدرب الهلال، وبيدرو إيمانويل مدرب التعاون، في واحدة من اللقاءات الصعبة على الفريقين.

وتستعرض “إرم نيوز” في التقرير التالي أبرز ملامح الصدام البرتغالي في موقعة التعاون والهلال:

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة الساعة 18:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 17:00 بتوقيت القاهرة، على ملعب “مدينة الملك عبدالله” الرياضية.

وتذاع المباراة عبر قناتي ksa sports1 بصوت المعلق مشاري القرني ودوري بلس 1 بصوت المعلق أحمد النفيسة.

ترتيب الفريقين

يحتل التعاون المركز الرابع برصيد 24 نقطة، وحقق الفريق 7 انتصارات و3 تعادلات و4 هزائم، وسجل 29 هدفًا مقابل 16 هدفًا هزت شباك الفريق بقيادة المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل، ويعد الكاميروني لياندري تاوامبا هداف الفريق برصيد 11 هدفًا، وثاني هدافي الدوري السعودي بفارق هدف عن الفرنسي بافيتيمبي غوميز، هداف الهلال.

ويحتل الهلال صدارة الترتيب برصيد 35 نقطة بقيادة مدربه البرتغالي خورخي جيسوس، وحقق 11 انتصارًا وتعادلين وخسر مرة وحيدة وسجل 32 هدفًا واستقبل 14 هدفًا.

جيسوس وصدارة الهلال

يبحث البرتغالي خورخي جيسوس المدير الفني للهلال عن تعزيز الصدارة خاصة بعد تعادل النصر أمام الفتح وبالتالي الفوز يضمن للهلال الابتعاد بالصدارة إلى 5 نقاط.

ويعاني الهلال غيابات مؤثرة في ظل ارتباط بعض لاعبيه بالانضمام لمعسكر منتخب السعودية استعدادًا لبطولة أمم آسيا 2019، وهم السداسي محمد كنو وسالم الدوسري وسلمان الفرج ومحمد البريك وياسر الشهراني وعلي آل بليهي، بجانب الحارس العماني علي الحبسي ومحمد الشلهوب.

واستعان الهلال بعدة لاعبين من فريق الشباب مثل سالم السليم ونواف شراحيلي ومحمد القنيعان ومحمد الدوسري، ويعتمد جيسوس على غوميز بجانب أندريه كاريلو، مع وجود الحارس عبد الله المعيوف، إضافة إلى وجود الفنزويلي جيلمين ريفاس.

مفاجآت التعاون

يسعى التعاون لتحقيق المفاجآت وإسقاط الهلال مستغلًا الغيابات التي تضرب الزعيم في المباراة، ويعتمد على هدافه الكاميروني لياندري توامبا الذي يقود الفريق.

ويأمل التعاون الاستفادة من جهود هيلدون أوجوستو وجوناثان بينتس مع المدافع ريكاردو ماتشادو.