تقارير.. النادي الأهلي السعودي يقترب من ضم الإكوادوري إينر فالنسيا

كشفت تقارير صحافية عن أن النادي الأهلي السعودي اقترب من ضم الإكوادوري إينر فالنسيا، لاعب فريق تيغرس أونال المكسيكي، خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “الجزيرة”، عبر حسابها على تويتر، يوم الأحد، فإن “النادي الأهلي قطع شوطًا في المفاوضات مع المهاجم الإكوادوري إينر فالنسيا”.

ويمتلك فالنسيا أرقامًا مميزة مع فريق تيغرس أونال، إذ شارك في 32 مباراة الموسم الماضي وأحرز 16 هدفًا وصنع 4 أهداف، كما خاض 41 مباراة مع منتخب الإكوادور سجل 21 هدفًا وصنع 9 أهداف.

فيما سجل فالنسيا 16 هدفًا وصنع 4 أهداف لناديه هذا الموسم، لكن الفريق السعودي يجد منافسة من أندية صينية وخليجية أخرى لضم المهاجم المميز، ويرتبط فالنسيا مع ناديه بعقد لموسمين وتبلغ قيمته السوقية ستة ملايين يورو.