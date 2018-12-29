هدف مباراة الاتحاد والاتفاق.. الكويكبي يسجل الأول في “العميد” (فيديو)

هدف مباراة الاتحاد والاتفاق.. الكويكبي يسجل الأول في “العميد” (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

سجل محمد الكويكبي الهدف الأول لفريق الاتفاق في شباك الاتحاد، في المواجهة التي تجمع الفريقين، مساء اليوم السبت، على ملعب الأمير محمد بن فهد، في إطار منافسات الجولة 15 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الاتفاق المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 19 نقطة، بينما يحتل الاتحاد المركز الـ 15 برصيد 6 نقاط.

ويسعى الاتفاق لاستعادة نغمة الانتصارات بعدما تعادل في الجولة الماضية مع الفتح لتحسين وضعه في جدول الترتيب.

يأتي هذا في الوقت الذي يتطلع فيه الاتحاد لتحقيق الفوز الثاني في مسابقة الدوري السعودي هذا الموسم، لإحياء آماله في البقاء حيث يواجه خطر الهبوط.

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