هدف مباراة الاتحاد والاتفاق.. الكويكبي يسجل الأول في “العميد” (فيديو)

سجل محمد الكويكبي الهدف الأول لفريق الاتفاق في شباك الاتحاد، في المواجهة التي تجمع الفريقين، مساء اليوم السبت، على ملعب الأمير محمد بن فهد، في إطار منافسات الجولة 15 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

#الاتحاد_الاتفاق هدف الاتفاق الاول في الاتحاد عن طريق محمد الكويكبي HDpic.twitter.com/dYq6qQJPUC — في المرمى HD (@19_FIL_MARMA) December 29, 2018

ويحتل الاتفاق المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 19 نقطة، بينما يحتل الاتحاد المركز الـ 15 برصيد 6 نقاط.

ويسعى الاتفاق لاستعادة نغمة الانتصارات بعدما تعادل في الجولة الماضية مع الفتح لتحسين وضعه في جدول الترتيب.

يأتي هذا في الوقت الذي يتطلع فيه الاتحاد لتحقيق الفوز الثاني في مسابقة الدوري السعودي هذا الموسم، لإحياء آماله في البقاء حيث يواجه خطر الهبوط.