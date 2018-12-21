أهداف مباراة الاتحاد والنصر.. 2/1 للعالمي (فيديو)

سجل عبدالرزاق حمدالله الهدف الأول لناديه النصر، على منافسه الاتحاد، في المباراة التي تجمعهما لحساب الجولة الرابعة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين، على ملعب الجوهرة المشعة.

وارتكب جوناس دي سوزا خطأ على عبدالرزاق حمدالله داخل المنطقة، ليحتسب الحكم المجري فيكتور كاساي ركلة جزاء للنصر.

وسجل عبدالرزاق حمدالله ضربة الجزاء على طريقة بانينكا في الدقيقة 21.

وتعادل فهد المولد للاتحاد في الدقيقة 49 وقد احتسبه الحكم بعد الاستعانة بتقنية الفيديو.

وحصل النصر على ركلة جزاء بعد تدخل من جوناس دي سوزا على عبدالرزاق حمدالله، وسجلها الأخير في الدقيقة 82.

???? فيديو للهدف الأول لنادي #النصر سجله اللاعب : عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 20

الاتحاد 0 : 1 النصر #الاتحاد_النصر pic.twitter.com/rsEOOhGuu3 — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) ٢١ ديسمبر ٢٠١٨

???? فيديو للهدف الأول لنادي #الاتحاد سجله اللاعب : فهد المولد في الدقيقة 49

الاتحاد 1 : 1 النصر #الاتحاد_النصر pic.twitter.com/1WY8HJI8Xs — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) ٢١ ديسمبر ٢٠١٨

???? فيديو للهدف الثاني لنادي #النصر سجله اللاعب : عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 81

الاتحاد 1 : 2 النصر #الاتحاد_النصر pic.twitter.com/sQFaljTfpO — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) ٢١ ديسمبر ٢٠١٨

ويحتل النصر المركز الثاني على لائحة ترتيب الدوري السعودي برصيد 29 نقطة من 13 مباراة، في حين يملك الاتحاد 6 نقاط فقط في المركز الخامس عشر (قبل الأخير).

ويعيش الاتحاد وضعًا صعبًا، إذ حقق الفريق الفوز مرة وحيدة، في حين خسر 9 مباريات وتعادل 3.

ويعود آخر فوز للاتحاد على النصر في بطولة الدوري السعودي إلى أغسطس 2012 عندما فاز 1/0، ومنذ ذلك الحين خسر 9 مباريات، وتعادل مرتين.

لكن الاتحاد حقق الفوز على النصر بنتيجة 1/0 في نهائي كأس ولي العهد يوم 10 مارس 2017.