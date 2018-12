أحمد موسى لجماهير نادي النصر السعودي: ستفخرون بفريقكم قريبًا (فيديو)

أعرب النيجيري أحمد موسى لاعب نادي النصر السعودي عن إحباطه الشديد من التعادل مع الفتح، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال موسى خلال تصريحات تلفزيونية عقب المباراة:”النصر تعرَّض لظروف صعبة خلال المباراة، حيث اضطر جميع اللاعبين لبذل مجهود مضاعف، لتعويض الطرد”.

ووعد النجم النيجيري، جماهير النصر بأن يفخروا بهم في نهاية مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، خاصة أن المسابقة لا تزال طويلة.

وأضاف:”الخصوم معرَّضون لفقدان العديد من النقاط”

وعن مركزه الجديد الذي وضعه فيه المدرب في الجناح وليس داخل الصندوق قال:”أنا لاعب، وأنفذ أوامر المدرب في أي مكان يطلب مني اللعب فيه”.

أحمد موسى لاعب #النصر:

التعادل أحبطنا ورفعنا الأداء بعد الطرد لتعويضه.. ونعد الجمهور بأن “يفخروا” بنا نهاية الموسم.#الفتح_النصر pic.twitter.com/bohNYIBeVm — KSA SPORTS (@riyadiyatv) ٢٨ ديسمبر ٢٠١٨

وفي نفس السياق دعمت جماهير نادي النصر، النيجيري أحمد موسى بطريقتها الخاصة عقب تعالي عدد من الأصوات المنتقدة لمستوياته مع الفريق والتي لا تتناسب مع قيمته كلاعب كبير قاد منتخب بلاده في مونديال روسيا الماضي.

وكان بعض الجماهير قد أطلقت هاشتاغ بعنوان “النصر أكبر من أحمد موسى” لترد عليه غالبية الجماهير النصراوية بهاشتاغ “#we_love_ahmed_musa” والذي دخل ضمن الأكثر تداولًا مشددين على أن الهاشتاغ الأول أطلقته مجموعة من جماهير منافسة للنصر .

كما حدث تراشق بين اللاعب من جهة وأحد جماهير النصر الذي وجّه له تساؤلًا عن مستواه، وهل هو راضٍ عنه قبل أن يرد عليه اللاعب بأنه أحمق

الإعلامي عبدالعزيز المريسل وجَّه للاعب رسالة باللغة الإنجليزية قال فيها :”Ahmed Moussa is a world player playing for a world club like him” .

Ahmed Moussa is a world player playing for a world club like him#كلنا_احمد_موسى @Ahmedmusa718 . pic.twitter.com/YdKBwtcuK0 — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) ٢٨ ديسمبر ٢٠١٨

المغرد ساري قال:”أحمد موسى لاعب عالمي، استمر يا بطل”.