نادي النصر يتعثر أمام الفتح في الدوري السعودي

فشل لاعبو نادي النصر في اختراق دفاع الفتح، لتنتهي المباراة التي جمعتهما لحساب الجولة الخامسة عشرة من الدوري السعودي بالتعادل السلبي.

وأجرى هيلدر كريستوفاو مدرب النصر تبديلين بإخراج أحمد الفريدي والاعتماد على محمد السهلاوي في الدقيقة 67، وخالد الشويع بدلًا من جوليانو فيكتور دي باولا في الدقيقة 90، لكن المباراة انتهت بالتعادل السلبي.

وأضاع عبدالقادر الوسلاتي ضربة جزاء في الدقيقة 96.

ورفع التعادل رصيد النصر إلى 33 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين عن الهلال المتصدر، لكن الأخير يمكنه زيادة الفارق إلى 4 نقاط حال الفوز على التعاون يوم الأحد.

في المقابل ارتقى الفتح للمركز التاسع برصيد 19 نقطة.

وهذه المرة الثانية التي يفشل فيها لاعبو النصر في تسجيل هدف في مباراة بالدوري السعودي الموسم الحالي، بعد الخسارة 0/2 أمام الأهلي يوم 3 نوفمبر.