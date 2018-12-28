ميدو يقود الوحدة إلى تحقيق فوز درامي على النادي الأهلي في الدوري السعودي

عمّق الوحدة جراح ضيفه النادي الأهلي، بعدما ألحق به الخسارة الثالثة على التوالي، بفوزه عليه 2-1، في المواجهة التي احتضنها استاد مدينة الملك عبدالعزيز في مكة المكرمة، في المرحلة الـ 15 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح الوحدة بتضميد جراحه عقب تلقيه ثلاث خسائر متتالية في المراحل السابقة أمام التعاون، والاتفاق، والفيصلي، وحقق المدرب المصري أحمد حسام “ميدو” فوزه الأول مع الوحدة.

وفي المقابل واصل أهلي جدة تراجع مستواه عقب تلقيه الخسارة الثالثة على التوالي.

واحتاج الوحدة 5 دقائق فقط حتى تمكن لاعبه الفنزويلي رومولو أوتيرو من تسجيل هدف السبق بعدما تصدّى لخطأ خارج منطقة الجزاء، وسدد الكرة قوية استقرت في شباك الأهلي.

وفي الوقت بدل الضائع كثف الأهلي هجومه، وحصل مهاجمه عمر السومة على ركلة جزاء بعد تعرضه للإعاقة من حارس الوحدة محمد عواد ليتقدم لها نفس اللاعب ويضعها في الشباك.

ونجح الوحدة بخطف هدف الفوز عند الدقيقة 97 بعدما حوَّل لاعبه البرازيلي ماركوس غوليرمي عرضية زميله الفنزويلي أوتيرو بقدمه في شباك الأهلي.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الوحدة إلى 24 نقطة متقدمًا إلى المركز الخامس بفارق المواجهات المباشرة عن الأهلي صاحب المركز السادس.