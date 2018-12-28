هدف مباراة الأهلي والوحدة.. روملو أوتيرو يتقدم لأصحاب الأرض (فيديو)

تقدم روملو أوتيرو لاعب نادي الوحدة، بهدف في شباك الأهلي، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين، على إستاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية.

وسدد أوتيرو كرة ثابتة رائعة في الدقيقة الرابعة، وفشل حارس الأهلي في التصدي لها.

الهدف الاول لنادي الوحدة سجله اللاعب اوتيرو في الدقيقة 5

الوحدة 1 : 0 الاهلي #الوحدة_الاهلي #دوري_كاس_الامير_محمد_بن_سلمان#دوري_بلس pic.twitter.com/CjLEwcq5yE — دوري بلس (@dawriplusksa) ٢٨ ديسمبر ٢٠١٨

ويحتل الأهلي المركز الخامس على لائحة ترتيب الدوري السعودي برصيد 24 نقطة، علمًا أنه لم يحقق الفوز في آخر 4 مباريات، (خسارتان وتعادلان)، في حين يملك الوحدة 21 نقطة في المركز السادس.

وفي آخر 10 مباريات بين الأهلي والوحدة في الدوري السعودي، حقق الأهلي الفوز 9 مرات، في حين تعادلا مرة وحيدة.