موعد مباراة الأهلي والوحدة اليوم في الدوري السعودي

يلاقي النادي الأهلي منافسه الوحدة، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

وتنقل مباراة الأهلي والوحدة على قناتي KSA Sports 1 HD وDawri Plus 1 HD بصوت المعلقين بلال علام وسعد يحيى.

وتقام المباراة على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، الساعة 18:30 بتوقيت مكة المكرمة، 17:30 بتوقيت القاهرة.

ويحتل الأهلي المركز الخامس على لائحة ترتيب الدوري السعودي برصيد 24 نقطة، علمًا أنه لم يحقق الفوز في آخر مباريات، (خسارتان وتعادلان)، في حين يملك الوحدة 21 نقطة في المركز السادس.

وفي آخر 10 مباريات بين الأهلي والوحدة في الدوري السعودي، حقق الأهلي الفوز 9 مرات، في حين تعادلا مرة وحيدة.

وحقق الأهلي لقب الدوري السعودي 3 مرات آخرها موسم 2015/2016، بينما لم يحقق الوحدة اللقب أبدًا.

ويشارك في المباراة النجم السوري عمر السومة قبل أن يترك الأهلي للانضمام إلى معسكر منتخب سوريا للمشاركة في كأس الأمم الآسيوية 2019 في الإمارات.