جدل واسع حول حكم مباراة النصر والفتح في الدوري السعودي‎ (فيديو)

تسبب الإسباني ألبرتو ماينكو حكم مباراة النصر والفتح، التي تقام ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة من الدوري السعودي، في جدل كبير بين الجماهير بسبب قراراته.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الفتح في الدقيقة الأخيرة، وهو الأمر الذي لاقى اعتراضًا كبيرًا من جانب لاعبي وجماهير النصر، كون الحارس لم يلمس جسد مدافع الفتح.

ورغم الاحتكام إلى تقنية (var)، أصر الحكم على احتساب ركلة جزاء، ولكن أهدرها الوسلاتاي بعدما أطار الكرةَ فوق العارضة.

وقد نال المدافع البيروفي كريستيان راموس لاعب نادي النصر البطاقة الحمراء في مباراته أمام الفتح، بعد حصوله على بطاقة صفراء أولى في الدقيقة 14، بعد خطأ على منصور حمزي، وأخرى بعدما ارتكب خطأ على منصور حمزي لينال البطاقة الحمراء في الدقيقة 54.

وعقب المباراة قامت جماهير النصر بإلقاء قارورات المياه على الحكم وطاقم التحكيم.