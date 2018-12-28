مباراة النصر والفتح.. طرد على كريستيان راموس (فيديو)

نال المدافع البيروفي كريستيان راموس لاعب نادي النصر البطاقة الحمراء في مباراته أمام الفتح، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة من الدوري السعودي.

وحصل راموس على بطاقة صفراء في الدقيقة 14، بعد خطأ على منصور حمزي.

وارتكب كريستيان راموس خطأ على منصور حمزي لينال البطاقة الحمراء في الدقيقة 54.

وتشير الدقيقة 75 إلى التعادل السلبي بين النصر والفتح

ويحتل النصر المركز الثاني برصيد 32 نقطة بفارق 3 نقاط عن الهلال المتصدر، مقابل 18 نقطة للفتح في المركز العاشر.