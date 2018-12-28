موعد مباراة النصر والفتح اليوم في الدوري السعودي

يلاقي نادي النصر منافسه الفتح، اليوم الجمعة، في إطار مباريات الجولة الخامسة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

وتقام المباراة الساعة 15:10 بتوقيت مكة المكرمة، 14:10 بتوقيت القاهرة.

وتنقل مباراة النصر والفتح على قناتي Dawri Plus 1 HD. ،KSA Sports 1 HD ، بصوت فارس عوض وعبدالله المحيسن.

ويحتل النصر المركز الثاني على لائحة ترتيب الدوري السعودي برصيد 32 نقطة، بفارق 3 نقاط عن الهلال المتصدر.

وحقق النصر لقب الدوري السعودي 7 مرات، آخرها موسم 2014/2015، في حين حقق الفتح اللقب مرة وحيدة وكان موسم 2012/2013.

وحقق النصر 7 انتصارات في آخر 10 مباريات جمعته مع الفتح، في حين انتهت مباراتان بالتعادل، وفاز الفتح كرة وحيدة.

وأعلن النصر نقل مباراته مع الفتح، من الرياض إلى الأحساء.

ويلعب النصر المباراة مع إيقاف رئيسه سعود آل سويلم، بقرار من لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي، التي قررت إيقافه مباراة رسمية واحدة مع تغريمه 20 ألف ريال.