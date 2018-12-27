الفيصلي يهزم الفيحاء والقادسية يسقط أمام الباطن في الدوري السعودي (فيديو)

تغلّب الفيصلي 1/0 على منافسه الفيحاء، اليوم الخميس، في إطار مباريات الجولة الخامسة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين، وشهدت الجولة ذاتها فوز الباطن 2/0 على القادسية.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، وكان الفريقان في طريقهما إلى تعادل سلبي أيضًا في الشوط الثاني، لكن الكولومبي دييغو كالديرون كان له رأي آخر، عندما سجل الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 91.

ورفع الفوز رصيد الفيصلي إلى 23 نقطة في المركز السادس، في حين تجمد رصيد الفيحاء عند 15 نقطة في المركز الثاني عشر.

وفي المباراة الثانية، تغلب الباطن 2/0 على القادسية.

وبعد شوط أول سلبي، تقدم البرازيلي كريسان دا كروز بالهدف الأول في الدقيقة 65.

وعاد اللاعب ذاته وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 91.

ورفع الباطن رصيه إلى 14 نقطة في المركز الرابع عشر، بينما تجمد رصيد القادسية عند 20 نقطة في المركز الثامن.

???? فيديو للهدف الأول لنادي #الباطن سجله اللاعب : كريسان في الدقيقة 65

الباطن 1 : 0 القادسية #الباطن_القادسية pic.twitter.com/o7kcAWDjht — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) ٢٧ ديسمبر ٢٠١٨

???? فيديو للهدف الثاني لنادي #الباطن سجله اللاعب : كريسان في الدقيقة 90+3

الباطن 2 : 0 القادسية #الباطن_القادسية pic.twitter.com/NrlYQLptvi — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) ٢٧ ديسمبر ٢٠١٨