نادي الاتحاد السعودي يفسخ تعاقده رسميًا مع البرازيلي كارليتو (صورة)

أعلن نادي الاتحاد السعودي عن فسخ تعاقده مع البرازيلي تياغو كارليتو، وإنهاء مستحقاته المالية، قبل انتقالات يناير المقبلة.

وأصدر نادي الاتحاد بيانًا قال فيه: “قرر مجلس الإدارة إنهاء التعاقد مع البرازيلي كارليتو، بعد أن تم إجراء مخالصة مالية معه”.

وأضاف: “وقدم مجلس الإدارة الشكر للاعب على جهوده وتعاونه مع زملائه لخدمة الفريق، متمنيًا له التوفيق في المرحلة المقبلة”.

????مجلس الإدارة يشكر اللاعب كارليتو في نهاية علاقته بالنادي.#الاتحاد pic.twitter.com/qRIXnrNgCX — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) ٢٧ ديسمبر ٢٠١٨

وانضم كارليتو إلى صفوف نادي الاتحاد، مطلع الموسم الجاري، قادمًا من أتلتيكو بارنينسي البرازيلي.