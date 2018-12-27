نادي الاتحاد السعودي يفسخ تعاقده رسميًا مع البرازيلي كارليتو (صورة)

نادي الاتحاد السعودي يفسخ تعاقده رسميًا مع البرازيلي كارليتو (صورة)

المصدر: فريق التحرير

أعلن نادي الاتحاد السعودي عن فسخ تعاقده مع البرازيلي تياغو كارليتو، وإنهاء مستحقاته المالية، قبل انتقالات يناير المقبلة.

وأصدر نادي الاتحاد بيانًا قال فيه: “قرر مجلس الإدارة إنهاء التعاقد مع البرازيلي كارليتو، بعد أن تم إجراء مخالصة مالية معه”.

وأضاف: “وقدم مجلس الإدارة الشكر للاعب على جهوده وتعاونه مع زملائه لخدمة الفريق، متمنيًا له التوفيق في المرحلة المقبلة”.

وانضم كارليتو إلى صفوف نادي الاتحاد، مطلع الموسم الجاري، قادمًا من أتلتيكو بارنينسي البرازيلي.

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