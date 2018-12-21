الكندي هاتشينسون يرفض الانضمام لنادي الاتحاد السعودي ومدافع بولندي في الطريق

كشفت تقارير صحفية عن أن اللاعب الكندي أتيبا هاتشينسون، لاعب نادي بشكتاش التركي، قد رفض عرضًا من نادي الاتحاد السعودي، لتمثيل فريقه في فترة الانتقالات الشتوية.

وبحسب ما نقلت صحيفة “الاقتصادية”، فإن الكرواتي سلافين بيليتش، مدرب الاتحاد، قد طلب من إدارة ناديه التحرك من أجل ضم هاتشينسون؛ لتعزيز وسط الفريق في فترة الانتقالات الشتوية، إلا أنه قرر مسبقًا إنهاء مسيرته الكروية والاعتزال داخل ناديه التركي.

من جهة أخرى، طلب المدرب الكرواتي بيليتش من إدارة العميد ضم اللاعب إيفان رونجي مدافع فريق بياليستوك البولندي لكرة القدم، والفائز بجائزة أفضل مدافع في الدوري البولندي.

يذكر أن إدارة الاتحاد تنوي الاستغناء عما يقرب من 6 لاعبين أجانب مع الإبقاء على الثنائي المغربي كريم الأحمدي، والتشيلي كارلوس فيلانويفا، حيث من المنتظر الاستغناء عن: الأسترالي ماثيو جورمان، البرازيلي تياغو كارليتو، البرازيليين جوناس دي سوزا، وأندرسون فالديفيا، وروماريو ريكاردو دا سيلفا، والصربي أليكسندر بيزيتش.