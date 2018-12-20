منافس جديد لنادي الاتحاد السعودي في صفقة البرتغالي بيبي

تلقى البرتغالي بيبي مدافع ريال مدريد السابق، العديد من العروض الخارجية، سواء في آسيا أو أوروبا أو حتى بلده الأم البرازيل، بعد الانفصال الودي عن بيشكتاش التركي.

وتلقى الدولي البرتغالي البالغ عمره 35 عامًا، عروضًا من أندية الغرافة القطري والاتحاد السعودي وولفرهامبتون الإنجليزي، حيث يملك وكيل أعماله ومواطنه خورخي مينديز نفوذًا كبيرًا.

وتوصل المدافع البرتغالي بيبي وبشيكتاش التركي إلى اتفاق لإنهاء عقده بالتراضي، قبل ستة شهور على نهايته، ليصبح مدافع ريال مدريد السابق حرًا للانتقال إلى أي فريق يريده، خلال فترة الانتقالات الشتوية، الشهر المقبل.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن جماهير كورينثيانز البرازيلي، الذي يتخذ من ساو باولو مقرًا له، أبدت اهتمامًا كبيرًا باللاعب في ظل مشاركة النادي في كأس ليبرتادوريس عام 2019، وهو عرض جذاب للمدافع.

ورغم أنه مولود في البرازيل، لكن بيبي غادر بلاده وعمره 18 عامًا، ثم حصل على جنسية البرتغال، وخاض معها 103 مباريات دولية خلال مسيرته الكروية.

وسبق لبيبي مدافع ريال مدريد السابق الدفاع عن ألوان أندية ماريتيمو وبورتو قبل الانتقال للنادي الملكي ومنه إلى بيشكتاش.

وانضم بيبي إلى بيشكتاش من ريال مدريد، في يوليو/تموز 2017، وشارك بانتظام مع الفريق، ولا يزال الفائز مع النادي الملكي بلقب أوروبا ضمن تشكيلة مدربه فرناندو سانتوس في المنتخب البرتغالي.