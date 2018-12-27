فهد المولد ينفي إصابته بقطع في الرباط الصليبي

نفى فهد المولد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد والمنتخب السعودي ما تردد عن إصابته بقطع في الرباط الصيلبي.

ويتواجد المولد رفقة منتخب السعودية استعدادًا لكأس آسيا 2019.

وتردد أن اللاعب أصيب بقطع في الرباط الصليبي.

وغرد المولد عبر تويتر :”اللهم لك الحمد مجرد كدمة بسيطة في الرباط الداخلي، وشاركت في تمرين أمس كامل وحسبي الله ونعم الوكيل لكل إنسان يطلع إشاعة خافو الله عندنا أهل”.

اللهم لك الحمد مجرد كدمة بسيطة في الرباط الداخلي وشاركت في تمرين أمس كامل وحسبي الله ونعم الوكيل لكل إنسان يطلع إشاعة خافو الله عندنا أهل pic.twitter.com/jZKNClmeDi — فهد المولد (@fahad_almowalad) December 27, 2018

إلى ذلك، واصل المنتخب السعودي تدريباته على ملعب نادي “ند الشبا”، ضمن المرحلة الرابعة من البرنامج الإعدادي الذي يقام في مدينة دبي للمشاركة في نهائيات كأس آسيا 2019.

وبدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء، ومن ثم السرعات، قبل أن يقسم المدير الفني خوان بيتزي اللاعبين إلى مجموعتين حسب المراكز، إذ ضمت الأولى المهاجمين بتنفيذ الكرات العرضية والتسديد على المرمى، فيما ضمت المجموعة الثانية المدافعين وتركزت التمارين المخصصة لهم على استخلاص الكرة، أعقبها مناورة على ثلثي الملعب من فريقين قبل أن يختتم التدريب بتمارين الإطالة.