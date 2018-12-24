بيتزي يدافع عن اختياراته لقائمة المنتخب السعودي في كأس آسيا 2019

عبَّر المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي عن سعادته بحالة لاعبي المنتخب السعودي قبل انطلاق كأس آسيا لكرة القدم في الإمارات مطلع العام المقبل، مؤكدًا أن اختياراته للاعبين تقوم على مشاركاتهم السابقة في معسكرات المنتخب، وكذلك مدى انسجامهم مع الطريقة التي يعمل بها الجهاز الفني.

ونقل موقع الاتحاد السعودي للعبة عنه قوله “الجهاز الفني راضٍ تمامًا عن مراحل إعداد المنتخب وحققنا أهداف كل المعسكرات الإعدادية”.

وأضاف بيتزي الذي بدأ فريقه مطلع الأسبوع الجاري في دبي المرحلة الرابعة من الإعداد لكأس آسيا “نشاهد ونقيّم بشكل أساسي أداء كل لاعب مع ناديه خلال الفترة الأخيرة، ونقوم بدراسة جميع الإمكانيات والاحتمالات التي من الممكن أن يقدّموها لنا داخل الملعب.

“نضع أيضًا في الاعتبار عند اختيار اللاعبين في القائمة، ما إذا كانوا شاركوا معنا في معسكرات سابقة ويعرفون طريقة عملنا كجهاز فني. يجب أن نكون على دراية تامة بقدراتهم ونقاط القوة لديهم”.

ووجَّه بيتزي الدعوة بشكل مفاجئ لمهاجم الحزم المتألق محمد الصيعري إلى تشكيلة مكونة من 23 لاعبًا من أجل المشاركة في كأس آسيا.

ومع معاناته من أزمة هجومية خلال الفترة الأخيرة، اختار بيتزي الاعتماد على الصيعري (25 عامًا) الذي سجل ثمانية أهداف هذا الموسم في الدوري مع الحزم المعار إليه من الاتفاق.

وكان اختيار الصيعري، وهو أكثر لاعب سعودي سجل أهدافًا في الدوري المحلي هذا الموسم، مفاجئًا إذ اعتمد بيتزي في آخر تشكيلة له، التي خاضت مباراتين وديتين الشهر الماضي ضد الأردن واليمن، على فراس البريكان وهارون كمارا في الهجوم.

وفي غياب محمد السهلاوي البعيد عن مستواه، سيكون الصيعري هو المهاجم الصريح الوحيد في تشكيلة السعودية في كأس آسيا.

وعن ذلك قال بيتزي “اخترنا ثلاثة لاعبين جدد في معسكر المنتخب بعد متابعة شاملة لجميع لاعبي دوري المحترفين السعودي على مدار الموسم الحالي، وقمنا بتجربة لاعبين آخرين خلال المعسكر الماضي ولكننا لم نستدعهم لهذا المعسكر.”

وأضاف “لكننا كجهاز فني نعتقد أن هذه القائمة هي الأفضل من حيث تكامل عناصرها وستسمح لنا بأن يكون لدينا خطط معينة، وأعتقد أن هؤلاء اللاعبين في أفضل حالاتهم الفنية والبدنية خلال الوقت الراهن”.

واستبعد بيتزي لاعب وسط الهلال محمد كنو الذي كان ضمن التشكيلة التي شاركت في كأس العالم هذا الصيف، ولم يكن هناك مكان كذلك لتركي العمار أفضل لاعب في بطولة آسيا تحت 19 عامًا التي أحرزت السعودية لقبها الشهر الماضي، والذي ضمه المدرب الأرجنتيني في تشكيلته لمباراتي الأردن واليمن.

ولم تضم القائمة أيضًا المخضرم حسين عبد الغني وسلطان الغانم وحسان التمبكتي الذين كانوا جميعًا ضمن التشكيلة السابقة لبيتزي.

وتلعب السعودية في المجموعة الخامسة في كأس آسيا بجانب قطر ولبنان وكوريا الشمالية.

وختم بيتزي الذي سيخوض فريقه مباراة ودية أمام كوريا الجنوبية في الـ 29 من ديسمبر بقوله “رسالتي للجميع هي أن يستمتعوا بالبطولة ولنعلم جميعًا أن كأس آسيا محفل كروي ونحن نستحق المشاركة في هذا الحدث ولدينا الطموح لتقديم عروض متميزة”.