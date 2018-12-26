تأجيل اجتماعات المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج العربي بسبب بطولة أمم آسيا 2019

قرر المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تأجيل الجمعية العمومية الاستثنائية التي كان مقررًا عقدها في سلطنة عمان، يوم 30 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، حتى إشعار آخر.

وجاء القرار تلبية لطلب من الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، الذي كان قد تقدم رسميًا بطلب تأجيل الاجتماع إلى موعد لاحق؛ بسبب ضيق الوقت؛ لانشغال الاتحاد الإماراتي بتنظيم نهائيات كأس آسيا 2019، التي تقام بين 5 يناير (كانون الثاني) وأول فبراير (شباط).

وأوعز المكتب التنفيذي بتوجيه الدعوة الرسمية للاتحادات الخليجية للمشاركة في النسخة المقبلة من كأس الخليج، التي ستقام في قطر خلال شهري ديسمبر (كانون الأول) 2019 ويناير (كانون الثاني) 2020، على أن يتم تحديد التواريخ لاحقًا عقب دراسة الأجندتين الدولية والقارية، علمًا بأن توجيه الدعوة قبل عام من موعد البطولة يأتي وفقًا للائحة.

وتم التوصل إلى اتفاق بين اتحاد كأس الخليج العربي والاتحاد الكويتي لكرة القدم بشأن مستحقات الشركة الراعية لنشاطات اتحاد كأس الخليج العربي “بي. إن. سيلفا”، عن النسخة السابقة من البطولة التي أقيمت في الكويت.