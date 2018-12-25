تعثر مفاوضات نادي الاتحاد السعودي مع أسامة هوساوي

كشفت تقارير صحفية أن صفقة انتقال اللاعب الدولي أسامة هوساوي إلى نادي الاتحاد السعودي قد تعثرت، وأن اللاعب سيبقى في صفوف الوحدة إلى نهاية الموسم.

وكانت تقارير قد راجت مؤخرًا حول وجود مفاوضات قوية من قِبل إدارة نادي الاتحاد لضم اللاعب الدولي المخضرم، إلا أن مصادر صحيفة “الجزيرة” قالت إن الصفقة تعثرت.

ولم تكشف الصحيفة عن سبب تعثر المفاوضات بين الطرفين، حيث اكتفت بالقول إن الصفقة تعثرت، وإن اللاعب سيبقى في صفوف الوحدة.

وترغب إدارة الاتحاد في التعاقد مع ما لا يقل عن أربعة لاعبين محليين من العيار الثقيل، إضافة لنحو 6 لاعبين أجانب لإنقاذ الفريق من وضعه المتردي في الدوري.