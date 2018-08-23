رسميًا.. نادي الوحدة السعودي يتعاقد مع أسامة هوساوي (صورة)

أعلن نادي الوحدة السعودي، رسميًا، تعاقده مع المدافع أسامة هوساوي، في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفي السعودي.

وكتب الوحدة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “وقّعت إدارة النادي رسميًا عقدًا احترافيًا مع كابتن المنتخب السعودي أسامة هوساوي”.

ولم يكشف النادي الصاعد حديثًا إلى دوري المحترفين قيمة الصفقة أو مدة العقد.

وأعلن أسامة هوساوي رحيله عن نادي الهلال في أبريل الماضي، عقب تتويجه مع الفريق بلقب الدوري السعودي للموسم 2017/2018.

ولعب هوساوي لأندية: الوحدة، والهلال، والأهلي، وحقق الدوري مع الأخيرين، وسبق له الاحتراف في أندرلخت البلجيكي، لكن لم يكتب للتجربة النجاح.

وانتقل هوساوي للهلال العام 2008 وظل معه حتى العام 2012، قبل أن ينتقل إلى الأهلي ويلعب معه حتى 2016، وعاد للهلال مجددًا وبقي في صفوفه حتى نهاية الموسم الماضي