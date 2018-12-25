قبل مباراة الهلال والتعاون.. إيقاف تاوامبا يسعد جمهور “الزعيم” 

تأكد غياب الكاميروني ليندر تاوامبا، مهاجم فريق التعاون، عن مباراة فريقه المقبلة أمام الهلال، الأحد المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ15 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بعد تراكم البطاقات الصفراء، وحصوله على الكرت الثالث في مباراة فريقه، اليوم الثلاثاء، أمام الرائد، في لقاء مؤجل من الجولة الـ9 من الدوري.

وجاء هذا الإيقاف ليسعد جمهور “الزعيم”، على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بسبب خطورة اللاعب الهجومية، وغياب أكثر من لاعب عن صفوف الفريق؛ بسبب انخراطهم في معسكر المنتخب السعودي، الذي يستعد لانطلاق بطولة كأس آسيا 2018، الشهر المقبل.

المستشار التحكيمي – محمد فودة: في الدقيقة 34 قرار إنذار لاعب #التعاون تاوامبا بالبطاقة الصفراء لاعتراضه على الحكم كان صحيحاً.#الرائد_التعاون pic.twitter.com/bCk9GXHRfB — KSA SPORTS (@riyadiyatv) December 25, 2018

ويتصدر الكاميروني هدافي التعاون ووصافة ترتيب الهدافين بـ11 هدفًا، خلف المتصدر الفرنسي جوميز مهاجم الهلال.

وسيغيب بجانب الكاميروني اللاعب مدالله العليان، بعد طرده بالبطاقة الحمراء؛ لنيله البطاقة الصفراء الثانية خلال مباراة فريقه أمام الرائد.