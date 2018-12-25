الرائد يهزم التعاون في الدوري السعودي (فيديو)

سجل الرائد هدفين في الشوط الثاني ليفوز 2-1 على التعاون، في مباراة مؤجلة بالدوري السعودي للمحترفين، اليوم الثلاثاء.

افتتح حسن الشويش التسجيل للرائد من ضربة رأس، بعد ركلة ركنية في الدقيقة 55، ثم ضاعف صالح الشهري التقدم بتسديدة قريبة المدى بعد سبع دقائق.

???? الهدف الأول لنادي الرائد سجله اللاعب حسين الشويش في الدقيقة 55

الرائد 1 : 0 التعاون#الرائد_التعاون#دوري_بلس pic.twitter.com/X1BeH1mvYO — دوري بلس (@dawriplusksa) December 25, 2018

وقلص البرازيلي جوناثان بنيتز الفارق في اللحظات الأخيرة، لكن بعد فوات الأوان، ليتعرض التعاون للهزيمة الثانية على التوالي في المسابقة بعد الخسارة 3-1 من القادسية.

ويبقى التعاون في المركز الرابع برصيد 24 نقطة من 14 مباراة، مقابل 18 للرائد صاحب المركز 11 ليواصل الابتعاد عن منطقة الخطر.

???? الهدف الثاني لنادي الرائد سجله اللاعب صالح الشهري في الدقيقة 62

الرائد 2 : 0 التعاون#الرائد_التعاون#دوري_بلس pic.twitter.com/gfi4kI8c98 — دوري بلس (@dawriplusksa) December 25, 2018