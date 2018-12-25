الرائد يهزم التعاون في الدوري السعودي (فيديو)

الرائد يهزم التعاون في الدوري السعودي (فيديو)

المصدر: رويترز

سجل الرائد هدفين في الشوط الثاني ليفوز 2-1 على التعاون، في مباراة مؤجلة بالدوري السعودي للمحترفين، اليوم الثلاثاء.

افتتح حسن الشويش التسجيل للرائد من ضربة رأس، بعد ركلة ركنية في الدقيقة 55، ثم ضاعف صالح الشهري التقدم بتسديدة قريبة المدى بعد سبع دقائق.

وقلص البرازيلي جوناثان بنيتز الفارق في اللحظات الأخيرة، لكن بعد فوات الأوان، ليتعرض التعاون للهزيمة الثانية على التوالي في المسابقة بعد الخسارة 3-1 من القادسية.

ويبقى التعاون في المركز الرابع برصيد 24 نقطة من 14 مباراة، مقابل 18 للرائد صاحب المركز 11 ليواصل الابتعاد عن منطقة الخطر.

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