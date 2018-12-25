نادي النصر السعودي يفاوض المهاجم البرازيلي غوناس أوليفييرا

كشفت مصادر قريبة الصلة من إدارة نادي النصر السعودي، أن النادي أعاد فتح باب المفاوضات من جديد مع المهاجم البرازيلي غوناس أوليفييرا مهاجم بنفيكا البرتغالي.

وكان النصر عرض راتبًا سنويًّا ضخمًا في الميركاتو الصيفي الماضي لأجل الحصول على اللاعب، بلغ نحو 5.2 مليون يورو سنويًّا مع تكفله بدفع الشرط الجزائي قبل أن يقرّر اللاعب رفض العرض السعودي.

وشهد الميركاتو الماضي منافسة حامية بين الهلال والنصر لضم اللاعب لكن اللاعب فضٌل تجديد تعاقده وقتها مع ناديه البرتغالي.

يذكر أن النصر يسعى أيضًا للتعاقد مع مدافع آسيوي ليكون بديلًا عن البيروفي كريستيان راموس الذي لم ينل رضا النصراويين.