نادي النصر السعودي يكشف موقفه من التعاقد مع المدرب البرتغالي أندريه فيلاس بواس

كشف مصدر قريب الصلة بإدارة نادي النصر السعودي اليوم الإثنين، أن ما يتم تناقله بشأن اتفاق الإدارة مع مدربين متداولة اسماؤهم غير صحيح.

وقال المصدر القريب من الإدارة إن المدير الفني القادم للعالمي، سيكون مفاجأة واسمه لم يتم تداوله.

وعن عرض النصر للمدرب آندريه فلاس بواش قال: “لم يتم إرسال أي عرض للمدرب وما يتردد بشأن اتفاق الإدارة معه غير حقيقي”.

وعن المدرب كونسيساو قال: “المدرب يتصدر دوري بلاده مع بورتو ويحقق نتائج أكثر من رائعة في دوري الأبطال، فكيف يترك كل ذلك لأجل مغامرة جديدة في الخليج؟”.

ويحتل النصر المركز الثاني على لائحة ترتيب الدوري السعودي، برصيد 32 نقطة، بفارق 3 نقاط عن الهلال متصدر الترتيب.