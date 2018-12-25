نادي الهلال السعودي يفاوض الإيطالي جيوفينكو مجددًا

كشفت تقارير صحفية سعودية، عن سعي نادي الهلال للتعاقد مع لاعبين أجنبيين أحدهما مدافع آسيوي إضافة إلى المهاجم الإسباني سوريانو الذي أعلن التعاقد معه رسميًّا.

وبحسب ما نقلت صحيفة “الرياض” فإن الجهاز الفني للهلال بقيادة المدرب خورخي خيسوس طلب من ادارة الهلال التعاقد مع صانع الألعاب الإيطالي سيباستيان جوفينكو صاحب الـ31 عامًا الذي لعب لصالح يوفنتوس الإيطالي مطلع عام 2013.

جيوفينكو يلعب حاليًّا مع تورنتو في الدوري الأمريكي، وتبلغ قيمة اللاعب السوقية العالمية بما يقارب 15 مليونًا إذ حقق مع ناديه الحالي أرقامًا مميزة؛ إذ لعب 37 مباراة سجل خلالها 18 هدفًا وصنع 14.

يذكر أن الهلال يسعى للتعاقد مع مدافع آسيوي إلى جانب الإسباني بوتيا خلال الفترة الشتوية المقبلة كما يسعى للتعاقد مع لاعب بديل للمصاب عموري.

كان الهلال دخل في مفاوضات مع اللاعب قبل انطلاق الموسم الحالي، غير أنها لم تكلل بالنجاح.