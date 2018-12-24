غوميز نجم نادي الهلال السعودي يتحدث عن مسيرته مع “الزعيم” وإمكانية عودته للدوري الفرنسي

أعرب الفرنسي بافيتيمبي غوميز، نجم نادي الهلال السعودي، عن سعادته الكبيرة بتواجده في صفوف “الزعيم”، فاتحا في الوقت نفسه الباب لإمكانية عودته للدوري الفرنسي.

وتواجد اللاعب في فرنسا، مستغلاً الإجازة الحالية، وحضر لقاء ناديه السابق سانت أتيان أمام ديغون، في المرحلة الـ19 من دور الذهاب بالدوري.

وأكد لاعب ليون ومارسيليا السابق سعادته بالتواجد مع الهلال، لكنه في نفس الوقت أبقى الباب مفتوحًا أمام العودة إلى الدوري الفرنسي في نهاية مسيرته، وفقًا لصحيفة “لوبروجريه”، ونقلته صحيفة “عاجل”.

وقال غوميز على هامش اللقاء: “لدي ذكريات جيدة مع ليون، فهذا كان مكانًا مهمًا في مسيرتي المهنية، اكتشفت المستوى العالي هنا، لكن سانت آتيان هو النادي الذي نشأت فيه، ولا يزال لدي الكثير من الأصدقاء هنا، أنا متعلق بهذه المدينة، وهذا النادي، جئت مع ابني الذي ولد في ليون ولكنك تراه، يرتدي قميص سانت إتيان”.

وأضاف: “أردت أن أريه الاستاد، وجماهير الأخضر، والقيم الخضراء، مع النصر الذي حققه الفريق اليوم، أعتقد سيكون الجو جميلًا”.

وعن إمكانية عودته إلى الدوري الفرنسي، أشار غوميز: “سنرى ما يخبئه المستقبل، في الوقت الحالي أنا في الهلال، وسعيد جدًّا. لكن الرجوع لفرنسا سيحدث يومًا ما، لم لا، بقيت سنوات قليلة لي كلاعب لكنني أعتزم الاستفادة الكاملة، أنا أركز على موسمي في الرياض، لكن في الوقت المناسب سأطرح على نفسي الأسئلة الصحيحة”.

من جانبه، ذكر موقع “foot01” الفرنسي أنه في الوقت الحالي يبدو أن عودة بافيه غوميز إلى الدوري الفرنسي مستبعدة في الوقت الحالي، فنادي سانت إتيان لا يملك القدرات المالية الكافية لإعادة الفرنسي الدولي الذي يتقاضى سبعة ملايين يورو خلال الموسم في المملكة العربية السعودية.

كما أن اللاعب الذي سيبلغ الـ34 عامًا في أغسطس المقبل، مرتبط بعقد مع نادي الهلال حتى عام 2020.