تعرف على الهدّافين التاريخيين لكأس آسيا لكرة القدم

ينتظر عشاق كرة القدم الآسيوية انطلاق بطولة كأس آسيا السابعة عشر في دولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة 24 فريقًا يتنافسون على الكأس الغالية.

وسوف يقصّ المنتخبان الإماراتي والبحريني شريط البطولة بالمباراة الافتتاحية على ملعب مدينة زايد الرياضية، يوم السبت الـ5 من يناير، في إطار مباريات المجموعة الأولى التي تضم أيضًا الهند وتايلاند.

ورصد موقع “فوكس سبورتس” في تقرير نشره اليوم الثلاثاء، أبرز 5 هدافين في تاريخ بطولة كأس آسيا لكرة القدم….

الإيراني علي دائي

يعتبر الإيراني علي دائي هو اللاعب الوحيد في العالم الذي تخطى حاجز الـ100 هدف في المباريات الدولية.

ويتصدر دائي قائمة هدافي كأس أمم آسيا لكرة القدم برصيد 14 هدفًا، إذ شارك في 3 نسخ من المونديال الآسيوي.

وأحرز دائي 8 أهداف في بطولة آسيا عام 1996، التي أقيمت في الإمارات، وتوّج بها المنتخب السعودي، ثم سجّل 3 أهداف في بطولة 2000، ومثلها في بطولة 2004.

الكوري لي دونغ كوك

ثاني هدافي بطولة كأس آسيا، وهو الكوري الجنوبي لي دونغ كوك الذي أحرز 10 أهداف، ونال لقب هداف بطولة آسيا عام 2000 برصيد 6 أهداف، وسجّل 4 أهداف في البطولة التالية عام 2004.

الياباني تاكاهارا

يحتل الياباني تاكاهارا المركز الثالث في قائمة هدافي كأس آسيا، برصيد 9 أهداف.

أحرز تاكاهارا 5 أهداف لمنتخب اليابان في بطولة 2000، التي توّج بها الساموراي على حساب السعودية في النهائي.

وتقاسم تاكاهارا لقب هداف البطولة عام 2007 مع العراقي يونس محمود، برصيد 4 أهداف لكل منهما.

الكويتي جاسم الهويدي

يحتل الكويتي جاسم الهويدي المركز الرابع في ترتيب الهادفين التاريخيين لبطولة كأس آسيا برصيد 8 أهداف.

وأحرز الهويدي 6 أهداف في نسخة عام 1996، ليساعد الأزرق على احتلال المركز الرابع في البطولة، ثم أحرز هدفين في بطولة عام 2000.

العراقي يونس محمود

قاد السفاح، يونس محمود، منتخب العراق للتتويج ببطولة آسيا عام 2007، على حساب السعودية في المباراة النهائية.

وأحرز يونس محمود 8 أهداف في 4 بطولات آسيوية شارك فيها برفقة أسود الرافدين، ليتساوى في الرصيد مع جاسم الهويدي.