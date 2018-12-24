الإمارات تطرح هدايا تذكارية خاصة بكأس آسيا 2019

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن طرح الهدايا التذكارية الخاصة ببطولة كأس آسيا 2019 في الإمارات للبيع أمام الجماهير في أرجاء الدولة المضيفة.

وقال الاتحاد عبر موقعه على الإنترنت إنه سيتم طرح مجموعة متنوعة من الهدايا التذكارية التي تتوافق مع الأذواق المتنوعة للجماهير، سواء كانوا رجالًا أو نساءً، وبغض النظر عن الفريق الذي يشجعونه وذلك تعبيرًا عن شعار (جلب آسيا معًا).

ونقل الموقع عن داتو ويندسور جون أمين عام الاتحاد الآسيوي قوله: “تلعب الهدايا التذكارية جزءًا رئيسيًا من أجل استقطاب الجماهير الرياضية وزيادة الترويج خلال البطولات الكبرى، والهدايا التذكارية التي تم طرحها لكأس آسيا 2019 تم تصميمها كي تكون متنوعة بشكل كبير لكل الجماهير، وبحيث تكون جزءً من كأس آسيا وتعبر عن فرصة لا تتكرر سوى مرة واحدة في العمر”.

ويمكن شراء هذه الهدايا من العديد من الأسواق التجارية التي تتوزع في كافة أرجاء الإمارات، كما ستكون الهدايا التذكارية متاحة في كافة الملاعب الـ 8 التي تستضيف مباريات البطولة البالغ عددها 51 مباراة.

من جهته قال عارف حمد العواني مدير البطولة: كرة القدم تمتلك قوة كبيرة في توحيد الناس بشكل يفوق أي رياضة أخرى، والجماهير تسعى إلى التعبير عن دعمها من خلال ارتداء ألوان منتخبات بلادها بفخر، وهذه يظهر في أي مباراة.

“كأس آسيا 2019 في الإمارات تعتبر لحظة تاريخية لكرة القدم الآسيوية، ولهذا من الطبيعي أن الجماهير تسعى لاستغلال هذا الحدث من أجل ارتداء ألوان بلادها خلال وبعد البطولة”.

وتتنوع هذه الهدايا التذكارية بين القمصان والقبعات والأوشحة وحاملات مفاتيح وحافظات هواتف وأجهزة حواسب محمولة، وكذلك تذكارات خاصة تمثل جميع المنتخبات المشاركة ونسخة عن تميمة البطولة الرسمية (منصور وجراح).

وتستضيف الإمارات البطولة في الفترة بين الخامس من يناير والأول من فبراير المقبلين بمشاركة 24 منتخبًا توزعت على 6 مجموعات تضم كل منها 4 منتخبات.