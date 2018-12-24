صفقة تبادلية متوقعة بين ناديي الهلال والأهلي في يناير

ذكرت تقارير صحفية سعودية، الاثنين، أن ناديي الهلال والأهلي، في طريقهما لإبرام صفقة تبادلية، في سوق الانتقالات الشتوي المقبل.

وبحسب صحيفة “الجزيرة”، فإن صفقة تبادلية، تشمل انتقال مهند عسيري من الأهلي إلى الهلال، مقابل انتقال مهند فلاتة وأحمد أشرف من الزعيم إلى الراقي.

وبحسب الصحيفة فإن الصفقة ستكون في يناير المقبل، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.

وبحسب موقع “transfermarkt” المختص بأرقام وإحصائيات كرة القدم فإن عسيري شارك في 6 مباريات فقط مع الأهلي بواقع 183 دقيقة، تحت قيادة المدرب الأرجنتيني بابلو غويدي.

وبحسب الموقع ذاته، فإن مهند فلاتة لم يشارك مع الهلال في أي مباراة في الدوري السعودي الموسم الحالي، مع المدرب البرتغالي جورجي جيسوس.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 35 نقطة، مقابل 24 نقطة للأهلي في المركز الخامس، علمًا أن الهلال تغلب على الأهلي 4/3 قبل أيام.