اتجاه لتأجيل مباريات لأندية الهلال والنصر والأهلي في الدوري السعودي

كشفت تقارير صحفية أن لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، تتجه لتأجيل عدد من المباريات في دوري المحترفين، ويعني الأمر أندية الهلال والأهلي، بسبب مشاركتهما في كأس زايد للأندية الأبطال دور الـ8، بعد صدور جدول مباريات دور ربع النهائي من المسابقة اليوم الإثنين.

وبحسب ما نقلت صحيفة “الرياضية” فإنه من المتوقع إعلان تأجيل مباراة الأهلي مع النصر التي ستلعب يوم 16 فبراير من الجولة 20، والباطن مع الأهلي من الجولة 18، والباطن والهلال من الجولة 19 في الدوري.

وفي التفاصيل فإن تأجيل المباراة الأولى يأتي لتزامنها مع مباراة الوصل الإماراتي والأهلي، والمباراة الثانية أمام الوصل إيابًا لمصادفتها قبل يوم من مباراة الباطن في الدوري، فيما يلعب الهلال ذهابًا أمام الاتحاد السكندري يوم 8 فبراير وهو المصادف لمباراته مع الباطن.

يذكر أن الهلال يتصدر ترتيب الدوري السعودي، برصيد 35 نقطة بفارق 4 نقاط عن النصر أقرب منافسيه، فيما يحتل الأهلي المركز الرابع بفارق 7 نقاط عن المتصدر.