إعلان مواعيد مباريات دور الثمانية لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال (صورة)

أزاح الاتحاد العربي لكرة القدم، الستار عن مواعيد مباريات دور الـ8 من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال هذا الموسم.

وكانت قرعة دور ثمن النهائي أقيمت الأسبوع الماضي في العاصمة الإماراتية أبوظبي بمشاركة 8 أندية، وهي (الاتحاد السكندري والرجاء المغربي ومولودية الجزائر والوصل الإماراتي والمريخ السوداني والنجم الساحلي والأهلي والهلال من السعودية).

وأسفرت القرعة عن وقوع الاتحاد السكندري المصري في مواجهة نادي الهلال السعودي.

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب في السعودية يوم الجمعة الموافق 8 من شهر فبراير المقبل على ملعب جامعة الملك سعود الساعة 7:30 مساء بتوقيت المملكة، على أن يكون لقاء الإياب بملعب الإسكندرية يوم الاثنين الموافق 18 من نفس الشهر، الساعة 7:00 مساء بتوقيت المملكة.

فيما تحدد موعد مباراة الذهاب بين الوصل الإماراتي والأهلي السعودي ليقام السبت 16 فبراير المقبل، على أن يكون لقاء الإياب باستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، يوم 25 من الشهر نفسه.

ويستضيف الرجاء المغربي نظيره النجم الساحلي التونسي ذهابا، على ملعب مولاي عبدالله بمدينة الرباط، يوم 26 يناير/كانون الثاني المقبل، قبل أن يحل ضيفا عليه إيابا، على الملعب الأولمبي بسوسة، يوم 8 فبراير/شباط.

ويستقبل مولودية الجزائر على ملعبه 5 يوليو فريق المريخ السوداني ذهابا، يوم 31 يناير/كانون الثاني، قبل أن يسافر لمواجهته في أمدرمان إيابا يوم 16 فبراير/شباط.