تركي آل الشيخ يوجه بالعمل على تنظيم نسخة أخرى لبطولة كأس زايد وإطلاق بطولة عربية للمنتخبات

وجه تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، الأمانة العامة للاتحاد، بالعمل على تنظيم نسخة أخرى لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال، إضافة إلى إطلاق بطولة عربية للمنتخبات الكبار.

ويأتي قرار تركي آل الشيخ قبل وقت قليل على إقامة قرعة ربع نهائي كأس زايد في أبوظبي.

وكتب الاتحاد العربي لكرة القدم على حسابه في موقع “تويتر”: “عاجل: معالي رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ يوجه الأمانة العامة للاتحاد بالعمل على تنظيم نسخة أخرى لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال، وإطلاق بطولة عربية للمنتخبات الكبار.

وتأهلت أندية: النجم الساحلي التونسي والاتحاد السكندري المصري والمريخ السوداني والرجاء البيضاوي المغربي ومولودية الجزائر الجزائري، إلى دور الثمانية من عرب أفريقيا، مقابل الوصل الإماراتي، والهلال والأهلي السعوديين من عرب آسيا.