خطوة واحدة تفصل نادي الاتحاد السعودي عن النيجيري إيغالو

كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي الاتحاد السعودي اليوم الأحد، عن أنها تلقت موافقة نادي شانغتشون الصيني، نظير شراء بطاقة اللاعب النيجيري أوديون إيغالو.

وبحسب تلك المصادر فإن الصفقة متوقفة فقط على موافقة اللاعب المتوقع بصورة كبيرة أن تتم؛ لأن المقابل المادي المعروض عليه كبير جدًا.

الجدير بالذكر أن إيغالو، البالغ من العمر 29 عامًا، شارك الموسم الماضي مع فريقه في 55 مباراة، سجل فيها 36 هدفًا وصنع 8 أهداف.

ولم يكن النيجيري إيغالو هو الوحيد المرشح لقيادة هجوم الاتحاد، إذ دخلت الإدارة في مفاوضات مع العاجي روغير إيساليه لاعب يانغ بويز السويسري.

وسبق لأوديون إيغالو أن لعب لأندية لين النرويجي، وأودينيزي وتشيزينا الإيطاليين، وغرناطة الإسباني، وواتفورد الإنجليزي.