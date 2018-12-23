تقارير.. عودة أحمد العكايشي لصفوف نادي الاتحاد السعودي تنتظر موافقة بيليتش

كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي الاتحاد السعودي تدرس بجدّيّة إعادة التونسي أحمد العكايشي إلى صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقرَّرة في يناير المقبل.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “الرياضية”، وفقًا لمصادر مطلعة، فإن عودة العكايشي تنتظر موافقة الكرواتي سلافان بيليتش مدرب الفريق الأول لكرة القدم بصفة نهائية.

وتشير المصادر ذاتها، إلى أن بيليتش أعطى موافقة مبدئية على عودة العكايشي، بسبب حاجة الفريق الفنية لخدماته مهاجمًا ثانيًا في ظل اقتراب الإدارة من التعاقد مع مهاجم هداف.

ويأمل الاتحاد أن تؤدي عودة العكايشي إلى سحبه شكواه لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، التي يطالب فيها النادي بنحو مليون و500 ألف يورو، جرّاء فسخ عقده من طرف واحد سبتمبر الماضي.

وأظهرت المصادر أن هذه التحركات تسير ببطء حتى الآن، في الوقت الذي لم يتلق فيه العكايشي أو التونسي أنيس بن ميم وكيله أي عرض رسمي.

وكان العكايشي انضم إلى النجم الساحلي، في أيلول/سبتمبر الماضي، بعقد لمدة موسمين، بعد رحيله عن اتحاد جدة.