حرمان المتحدث الرسمي باسم نادي النصر السعودي عبدالله بن زنان من كل نشاط لكرة القدم لمدة عام

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد كرة القدم السعودي قرارًا رسميًا بحرمان عبدالله بن زنان المتحدث الرسمي بنادي النصر من أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة عام مع تغريمه 300 ألف ريال؛ على خلفية احتجاج النادي الأخير في قضية علي النمر، لاعب الوحدة.

????| #لجنة_الانضباط_والأخلاق: حرمان المتحدث الرسمي ومدير المركز الاعلامي بنادي #النصر عبدالله بن زنان من كل نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة عام، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها (300,000) ريال. pic.twitter.com/zO5RPzhc9o — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) December 22, 2018

وأشارت اللجنة في قرارها إلى أن “المتحدث الرسمي انتقد قرار لجنة الانضباط والأخلاق، والقاضي برفض احتجاج النصر شكلًا لعدم احترام المدة القانونية لرفع مذكرة الأسباب للجنة، حيث أكد أن نادي النصر قد وجه أسباب الاحتجاج إلى اللجنة خلال المدة القانونية، مستعرضًا كحجة على ذلك وثيقة مرئية ادعى أنها تمثل أصل الرسالة التي صدرت من عنوان البريد الإلكتروني لنادي النصر، في حين أنها ليست كذلك، قبل أن يستخلص أن اللجنة أخطأت التقدير بسبب خلل تقني راجع للاتحاد السعودي لكرة القدم، نافيًا في الوقت نفسه احتمال أي خطأ من قبل إدارة ناديه، وهو الأمر الذي يشكل إساءة جسيمة عبر وسائل الإعلام للاتحاد السعودي وإحدى لجانه القضائية.

وشددت اللجنة على أن القرار قابل للاستئناف أمام اللجنة وفقًا للمادة 139 من اللائحة.

كما ألزمت اللجنة نادي النصر بدفع غرامة مالية قدرها (600,000) ريال؛ على خلفية إدلاء متحدثها الرسمي بتصريح إعلامي انتقد فيه لجنة الانضباط والأخلاق.

وأيضًا قررت اللجنة “إلزام أمين عام نادي النصر محمد المسبل بدفع غرامة مالية قدرها (100,000) ريال، وحرمانه من المشاركة في أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة 6 أشهر”.

وأوضحت، أن المسبل قام بإفشاء رسالة إلكترونية تحمل اسمه وصفته وتوقيعه صدرت من عنوان البريد الإلكتروني للنصر إلى عنوان البريد الإلكتروني للجنة الانضباط، في حين أنها تمثل إحدى الأوراق التي يشتمل عليها ملف القضية التي صدر فيها قرار اللجنة المذكور بتاريخ 5-12-2018 بخصوص احتجاج مقدم من نادي النصر، ما أدى إلى محاكاة تلك الرسالة في شكل صورة تتضمن تغييرًا لتوقيت الإرسال الحقيقي تم عرضها من قبل عبدالله بن زنان عبر إحدى وسائل الإعلام واستعمالها للإساءة إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم، وذلك دون أن يعترف على هذه المخالفة أو يبلغ بها اللجنة القضائية المختصة، وهو الأمر الذي يشكل إخلالًا منه من جهة أولى بواجب السرية المنصوص عليه بالمادة 81/3، ومن جهة ثانية بواجب النزاهة، وبواجب الإبلاغ عن وقوع المخالفة المنصوص عليها باللائحة.

وكانت إدارة نادي النصر برئاسة سعود السويلم، أعلنت تقديمها مذكرة احتجاج رسمية إلى اتحاد كرة القدم السعودي بشأن إشراك نادي الوحدة للاعبين من مواليد السعودية في المباراة، مشيرة إلى أن الأمر يعد مخالفة للوائح اتحاد اللعبة.

وتنص اللائحة التي تستند إليها الإدارة النصراوية على السماح بمشاركة لاعب واحد فقط من مواليد السعودية في المباريات.

وأوضح نادي الوحدة قانونية مشاركة لاعبيه أحمد عبده وعلي النمر في مواجهة النصر؛ بسبب تقييد النمر كلاعب سعودي، في حين تم قيد عبده كلاعب مواليد، ولكن تم رفض احتجاج “العالمي” على هذه القضية والاستئناف أيضًا.

وفاز الوحدة على مضيفه النصر 2-1، يوم الأحد، في الجولة الحادية عشرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.