نادي النصر يعمق أزمة الاتحاد ويستعيد المركز الثاني في ترتيب الدوري السعودي (فيديو)

حقق نادي النصر فوزًا مثيرًا بنتيجة 2/1 على منافسه الاتحاد، اليوم الجمعة، لحساب الجولة الرابعة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين، على ملعب الجوهرة المشعة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم النصر 1/0، سجله عبدالرزاق حمدالله من ركلة جزاء في الدقيقة 21، بعد خطأ من جوناس دي سوزا على اللاعب المغربي داخل المنطقة، احتسبها الحكم المجري فيكتور كاساي.

ونجح فهد المولد بتسجيل هدف التعادل للاتحاد في الدقيقة 49، بعد الاستعانة بتقنية الفيديو.

ومن ركلة جزاء أيضًا سجل عبدالرزاق حمدالله الهدف الثاني له وللنصر في الدقيقة 82، بعد خطأ من جوناس دي سوزا أيضًا على عبدالرزاق حمدالله.

ورفع الفوز رصيد النصر إلى 32 نقطة في المركز الثاني، ويتأخر بـ 3 نقاط عن الهلال المتصدر.

في حين تجمّد رصيد الاتحاد عند 6 نقاط في المركز الخامس عشر (قبل الأخير)، ولم يحقق سوى فوز واحد.

وفي وقت سابق تعادل الفتح 1/1 مع الاتفاق، وتغلّب القادسية 3/1 على التعاون، والشباب 4/0 على الباطن.

ويملك الشباب 26 نقطة في المركز الثالث، والتعاون 24 نقطة في المركز الرابع.

???? فيديو للهدف الأول لنادي #النصر سجله اللاعب: عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 20

الاتحاد 0 : 1 النصر #الاتحاد_النصر pic.twitter.com/rsEOOhGuu3 — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) ٢١ ديسمبر ٢٠١٨

???? فيديو للهدف الأول لنادي #الاتحاد سجله اللاعب: فهد المولد في الدقيقة 49

الاتحاد 1 : 1 النصر #الاتحاد_النصر pic.twitter.com/1WY8HJI8Xs — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) ٢١ ديسمبر ٢٠١٨