مباراة الهلال ضد الأهلي.. ماجد النفيعي يعد جماهير الراقي بتغييرات شاملة في الميركاتو الشتوي

قال ماجد النفيعي، رئيس النادي الأهلي السعودي، اليوم الجمعة، إن فريقه لم يكن يستحق الخسارة، وإنه كان الأحق بالفوز على الهلال في قمة مباريات الجولة الرابعة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

ولام النفيعي حكم المباراة على عدم احتساب ركلة جزاء صحيحة لفريقه في الشوط الأول، معترفًا أن هزيمة فريقه جاءت بعد هدف التعادل للهلال.

وتغلب الهلال 4/3 على الأهلي على استاد جامعة الملك سعود، ليلحق الهزيمة الرابعة بمنافسه في المسابقة والثانية على التوالي.

وتابع النفيعي حديثه بأنه غير راضٍ عن مستوى الفريق، واعدًا الجماهير بتغيير شامل على مستوى اللاعبين المحليين والأجانب.

وعن علاقة موسى المحياني باللاعبين والأصوات التي تحدثت عن خلافات بينهم، قال: “جميع اللاعبين علاقتهم ممتازة مع المحياني”.