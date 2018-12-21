نادي الهلال يفوز على الأهلي برباعية ويحلق في صدارة ترتيب الدوري السعودي (فيديو)

ابتعد نادي الهلال بصدارة جدول ترتيب الدوري السعودي، بعد فوزه على الأهلي بأربعة أهداف لثلاثة، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين في الجولة 14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

تقدم عمر السومة بالهدف الأول للأهلي في الدقيقة 11 من بداية المباراة.

وتلقى السومة تمريرة سحرية من عبدالله السعيد في الدقيقة السادسة، وأودع الكرة في الشباك معلنًا تقدم فريقه.

وتعادل الفرنسي غوميز للهلال في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، من ركلة جزاء.

الهدف الأول لنادي الهلال سجله اللاعب غوميز في الدقيقة 48

ومع بداية الشوط الثاني نجح ياسر الشهراني في التقدم للهلال، من تسديدة قوية بعد أن توغل من وسط الملعب حتى منطقة الجزاء.

الهدف الثاني لنادي الهلال سجله اللاعب ياسر الشهراني في الدقيقة 47

وفي الدقيقة 68 أضاف البرازيلي كارلوس إدواردو قائد الهلال الهدف الثالث لفريقه من ركلة جزاء، وتبعه كاريو بالهدف الرابع في الدقيقة 77 من هجمة مرتدة.

وقلص عمر السومة النتيجة في الدقيقة 80 من ركلة جزاء، ثم أحرز الهدف الثالث له ولفريقه من رأسية قوية 85.

وبهذا الفوز تصدر الزعيم جدول الترتيب برصيد 35 نقطة، أما الأهلي فيحتل المركز الرابع في جدول الترتيب، بـ24 نقطة.