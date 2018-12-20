الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الأهلي في الدوري السعودي‎

يستضيف فريق الهلال نظيره الأهلي غدًا الجمعة، في إطار منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري السعودي، والتي ستُقام على ملعب جامعة الملك سعود.

ويدخل الهلال المباراة كـ”الأسد الجريح”، بعد أن تلقّى الزعيم أول خسارة له في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان علي يد فريق الحزم بهدفين مقابل هدف.

وبالرغم من هذه الخسارة ظل “الزعيم” في صدارة جدول الترتيب برصيد 32 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط على النصر صاحب المركز الثاني.

أما الأهلي فيحتل المركز الرابع في جدول الترتيب، حيث خاض الفريق 13 مباراة في الدوري، جمع من خلالها 24 نقطة من 7 انتصارات، وثلاثة تعادلات، وخسر مثلها.

موعد مباراة الهلال ضد الأهلي

تنطلق المباراة في تمام الساعة 7.35 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الـ 6.35 بتوقيت القاهرة، على ملعب جامعة الملك سعود.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الأهلي

من المقرر أن يتم بث المباراة على قنوات (ksa sports HD1) و(ksa sprts1)، بالإضافة إلى قنوات “دوري بلس” على الإنترنت.