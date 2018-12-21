ترتيب الدوري السعودي‎ بعد فوز نادي الهلال على الأهلي (صورة)

حقق نادي الهلال فوزًا دراميًا بنتيجة 4/3 على منافسه الأهلي اليوم الجمعة، في إطار مباريات الجولة الرابعة عشرة من الدوري السعودي على إستاد جامعة الملك سعود.

واستعاد الهلال عافيته بعدما تلقى الخسارة الأولى الجولة الماضية أمام الحزم.

ورفع الهلال رصيده إلى 35 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي، علمًا أنه خسر مباراة واحدة فقط.

في حين تجمد رصيد الأهلي عند 24 نقطة في المركز الخامس، وخسر رابع مباراة له، وهذه الخسارة الثانية على التوالي له في المسابقة.

ولم يحقق الأهلي الفوز على الهلال في الدوري السعودي في آخر 5 مباريات، إذ فاز الهلال في 3 مباريات، في حين انتهت مباراتان بالتعادل، لكن الأهلي فاز 3/1 و3/2 ثم بركلات الترجيح 4/3 بعد التعادل 1/1 في السوبر السعودي، وذلك في الفترة بين أبريل وأغسطس 2016.