أهداف مباراة الهلال والأهلي.. “4/3” للزعيم (فيديو)

تقدم عمر السومة لاعب النادي الأهلي بهدف في شباك نظيره الهلال، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين، في إطار منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري السعودي، والتي ستُقام على ملعب جامعة الملك سعود.

وتلقى السومة تمريرة سحرية من عبدالله السعيد في الدقيقة السادسة، وأودع الكرة في الشباك معلنًا تقدم فريقه.

???? الهدف الأول لنادي الأهلي سجله اللاعب عمر السومة في الدقيقة 7

الهلال 0 : 1 الأهلي#الهلال_الاهلي#دوري_بلس pic.twitter.com/WjxdU61W4h — دوري بلس (@dawriplusksa) ٢١ ديسمبر ٢٠١٨

وتعادل الفرنسي غوميز للهلال في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، عبر ركلة جزاء.

???? الهدف الأول لنادي الهلال سجله اللاعب غوميز في الدقيقة 48

الهلال 1 : 1 الأهلي#الهلال_الاهلي#دوري_بلس pic.twitter.com/IYMlGsf6Cd — دوري بلس (@dawriplusksa) ٢١ ديسمبر ٢٠١٨

ومع بداية الشوط الثاني نجح ياسر الشهراني في التقدم للهلال من تسديدة قوية بعد أن توغل من وسط الملعب حتى منطقة الجزاء.

???? الهدف الثاني لنادي الهلال سجله اللاعب ياسر الشهراني في الدقيقة 47

الهلال 2 : 1 الاهلي#الهلال_الاهلي#دوري_بلس pic.twitter.com/E82Oigvthy — دوري بلس (@dawriplusksa) ٢١ ديسمبر ٢٠١٨

وفي الدقيقة 68 أضاف البرازيلي كارلوس إدواردو قائد الهلال من إضافة الهدف الثالث لفريقه من ركلة جزاء، وتبعه كاريو بالهدف الرابع في الدقيقة 77 من هجمة مرتدة.

???? الهدف الثالث لنادي الهلال سجله اللاعب كارلوس ادواردو في الدقيقة 67

الهلال 3 : 1 الأهلي#الهلال_الاهلي#دوري_بلس pic.twitter.com/GZooyizCIR — دوري بلس (@dawriplusksa) ٢١ ديسمبر ٢٠١٨

???? الهدف الرابع لنادي الهلال سجله اللاعب كاريلو في الدقيقة 77

الهلال 4 : 1 الأهلي#الهلال_الاهلي#دوري_بلس pic.twitter.com/I7fvNK2Uo1 — دوري بلس (@dawriplusksa) ٢١ ديسمبر ٢٠١٨

وقلص عمر السومة النتيجة في الدقيقة 80 من ركلة جزاء، ثم أحرز الهدف الثالث له ولفريقه من رأسية قوية 85.

???? فيديو للهدف الثاني لنادي #الأهلي سجله اللاعب : عمر السومة في الدقيقة 81

الهلال 4 : 3 الأهلي #الهلال_الأهلي pic.twitter.com/ItnQCzH0Ob — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) ٢١ ديسمبر ٢٠١٨

“الزعيم” في صدارة جدول الترتيب برصيد 32 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط على النصر صاحب المركز الثاني.

أما الأهلي فيحتل المركز الرابع في جدول الترتيب، حيث خاض الفريق 13 مباراة في الدوري، جمع من خلالها 24 نقطة من 7 انتصارات، وثلاثة تعادلات وخسر مثلها.