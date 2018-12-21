أهداف مباراة الهلال والأهلي.. “4/3” للزعيم (فيديو)

أهداف مباراة الهلال والأهلي.. “4/3” للزعيم (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

تقدم عمر السومة لاعب النادي الأهلي بهدف في شباك نظيره الهلال، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين، في إطار منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري السعودي، والتي ستُقام على ملعب جامعة الملك سعود.

وتلقى السومة تمريرة سحرية من عبدالله السعيد في الدقيقة السادسة، وأودع الكرة في الشباك معلنًا تقدم فريقه.

وتعادل الفرنسي غوميز للهلال في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، عبر ركلة جزاء.

ومع بداية الشوط الثاني نجح ياسر الشهراني في التقدم للهلال من تسديدة قوية بعد أن توغل من وسط الملعب حتى منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 68 أضاف البرازيلي كارلوس إدواردو قائد الهلال من إضافة الهدف الثالث لفريقه من ركلة جزاء، وتبعه كاريو بالهدف الرابع في الدقيقة 77 من هجمة مرتدة.

وقلص عمر السومة النتيجة في الدقيقة 80 من ركلة جزاء، ثم أحرز الهدف الثالث له ولفريقه من رأسية قوية 85.

“الزعيم” في صدارة جدول الترتيب برصيد 32 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط على النصر صاحب المركز الثاني.

أما الأهلي فيحتل المركز الرابع في جدول الترتيب، حيث خاض الفريق 13 مباراة في الدوري، جمع من خلالها 24 نقطة من 7 انتصارات، وثلاثة تعادلات وخسر مثلها.

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