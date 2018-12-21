مباراة الهلال والأهلي.. من يكسب الرهان خيسوس أم غويدي؟

تتجه الأنظار اليوم الجمعة، إلى ملعب “جامعة الملك سعود” في الجولة الرابعة عشر ببطولة الدوري السعودي لكرة القدم، لمتابعة مباراة الهلال والأهلي.

وتبقى المواجهة بين الهلال والأهلي أشبه بكلاسيكو للدوري السعودي في ظل طموح الفريقين في التتويج بلقب الدوري هذا الموسم، كما أنها إحدى المواجهات الكلاسيكية في الكرة السعودية.

وتستعرض “إرم نيوز” في التقرير التالي أبرز ملامح المواجهة الكروية المثيرة بين الهلال والأهلي والصراع التكتيكي بين البرتغالي خورخي خيسوس المدير الفني للهلال، والأرجنتيني بابلو غويدي المدير الفني للأهلي، في السطور القادمة:

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 15:10 عصر اليوم الجمعة بتوقيت مكة المكرمة 14:10 عصرًا بتوقيت القاهرة 16:10 مساءً بتوقيت أبوظبي.

وتذاع المباراة عبر قناة ksa sports1 بصوت المعلق فارس عوض ودوري بلس 1 بصوت المعلق حماد العنزي.

ترتيب الفريقين

يحتل الهلال صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 32 نقطة، وفاز الزعيم في 10 مباريات من أصل 13 لقاء وتعادل مرتين وخسر في مباراة وسجل الفريق 28 هدفًا، وهو صاحب الهجوم الأقوى ويعد هدافه الفرنسي بوفاتيمي جوميز، واستقبل 11 هدفًا مع المدير الفني البرتغالي خورخي خيسوس.

ويحتل الأهلي المركز الرابع بقيادة مديره الفني الأرجنتيني بابلو جويدي وبرصيد 24 نقطة بفارق الأهداف عن التعاون صاحب المركز الثالث، وفاز الفريق 7 مرات وتعادل في 3 مباريات وخسر مثلها وسجل 22 هدفًا واستقبل 13 هدفًا.

وانتهى آخر لقاء بين الفريقين بالتعادل دون أهداف بالدوري بالموسم الماضي يوم 7 أبريل، ولم يفز الأهلي منذ 29 أبريل 2016 في نصف نهائي كأس الملك بنتيجة 3-2.

كيف يفكر خيسوس؟

يسعى المدرب البرتغالي خورخي خيسوس المدير الفني للهلال لعبور عقبة الأهلي لاستعادة الثقة بعد الخسارة أمام الحزم بجانب ضياع الفوز في ديربي الرياض أمام النصر بعد تعادل مثير بهدفين لكل منهما.

ويعاني الهلال غياب سلمان الفرج والسوري عمر خربين لعدم الجاهزية، ويعتمد خورخي خيسوس على طريقته المعهودة 4-2-3-1 للتحكم في وسط الملعب وصناعة الخطورة عبر الأطراف.

يقود تشكيلة الهلال الحارس العماني علي الحبسي وأمامه رباعي الدفاع الإسباني ألبرتو بواتيا وعلي آل بليهي ومحمد البريك أحد مفاتيح اللعب بالجبهة اليمنى وحسن كادش أو ياسر الشهراني في الجبهة اليسرى، بينما يبقى في دور ثنائي الارتكاز محمد كنو وعبد الله عطيف وأمامهما البرازيلي كارلوس إدواردو.

ويعود البيروفي أندريه كاريلو بعد نهاية إيقافه بجانب سالم الدوسري والهداف الفرنسي بوفاتيمي جوميز والذي يعد أخطر أسلحة الفريق الأزرق.

أسلحة غويدي

يعتمد المدرب بابلو غويدي المدير الفني للأهلي على طريقة 4-2-3-1 مع غياب مؤثر للاعب ديجانيني تافاريس للإصابة، بينما يعول المدير الفني على الحارس محمد العويس وأمامه رباعي الدفاع المصري محمد عبد الشافي ومحمد آل فتيل وسعيد المولد والتشيلي باولو دياز.

وفي خط الوسط يبدو نوح الموسى لاعب الارتكاز صاحب المجهود الوافر وبجواره الثنائي البرازيلي جوزيف سوزا والإسباني خوسيه خورادو وأمامهم صانع اللعب المصري عبد الله السعيد ومهند عسيري والسوري عمر السومة للهجوم.

وقال عادل عبد الرحمن، المدير الفني الأسبق لفريق الاتحاد السعودي، لـ”إرم نيوز” إن المباراة ستشهد صراعًا مهمًا بين الثنائي عمر السومة وغوميز، وهو ما يحسم كثيرًا من ملامح الصراع بين الفريقين.

وأضاف:” السومة مهاجم خطير وغوميز لاعب مرعب في خط هجوم الهلال، وأعتقد أن إيقاف خطورة الثنائي ستسهل كثيرًا من مهمة الفريق الأقوى دفاعيًا”.